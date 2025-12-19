Мошенники научились подключаться к камерам смартфонов россиян

Злоумышленники создали специальное программное обеспечение, которое позволяет следить за владельцами смартфонов через их камеры.

Об этом предупредил представитель «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, мошенники получают доступ к микрофону и камере устройства жертвы, заражая его вредоносным программным обеспечением, пишет портал «Банки.ру».

Эксперт подчеркнул, что чаще всего такие атаки нацелены на отдельных людей, за которыми ведется целенаправленная слежка. Этот способ позволяет записывать видео и аудио в больших объемах.

Для защиты от подобных угроз специалист советует россиянам избегать скачивания файлов из сообщений и писем от неизвестных источников, а также устанавливать сложные и надежные пароли на все свои устройства.