Свежий апдейт Windows 11 не устранил белые «вспышки» в темном режиме

Декабрьский накопительный апдейт Windows 11 KB5072033 так и не устранил проблему с белыми «вспышками» в темном режиме.

Об этом сообщает Windows Latest по итогам тестирования обновления для версий 24H2 и 25H2. Microsoft действительно частично исправила баг: при открытии главной страницы, галереи или разворачивании окна резкий белый экран больше не появляется.

Однако при создании новой вкладки через Ctrl+T или кнопку «+» кратковременная белая вспышка все еще возникает. Перезагрузка системы ситуацию не меняет.

Кроме того, обновление принесло новый серьезный сбой. В среде WSL при использовании зеркального сетевого режима вместе с VPN может полностью пропадать сеть.

Пользователи сталкиваются с ошибкой «No route to host», из-за чего становится недоступен, например, GitHub. Microsoft признала проблему и пообещала исправление, но патч ожидается только в январе 2026 года.