Трамп подписал указ об обеспечении превосходства США в космосе

Американский президент Дональд Трамп подписал указ об обеспечении превосходства США в космической сфере. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что Вашингтон планирует вернуть американцев на Луну к 2028 году, а также развернуть на спутнике Земли постоянную базу к 2030 году. В рамках указа также ожидается привлечение $50 млрд инвестиций в космический сектор США к 2028 году и замена международной космической станции к 2030 году.

Также Вашингтон планирует разработать ядерный реактор для дальнейшего размещения на поверхности Луны. Это планируют реализовать к 2030 году. В ноябре Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай в космической гонке. По словам президент США, космические силы Пентагона делают в космосе "невероятные вещи". 2 сентября глава Белого дома заявил, что США проигрывали России и Китаю в космической гонке до создания Космических сил. Теперь Соединенные Штаты, "безусловно, номер один в космосе", отметил Трамп.