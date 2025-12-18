Аномалии в Турции указали на сбывающееся библейское пророчество

На территории Турции массово образуются провалы — воронки диаметром в несколько десятков метров, уходящие глубоко в землю. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на турецкое агентство AFAD.

По данным газеты, провалы фиксировались и раньше, но редко — несколько случаев за год. В 2000-2025 годах скорость их появления катастрофически возросла.

Так, за последние месяцы исследователи из Технического университета Коньи обнаружили более 20 новых воронок, добавив их к почти 2 тысячам, уже нанесенным на карту. Только в одной провинции Конья они насчитали 648 дыр.

Кроме того, 16 декабря вдруг отступило от берега Мраморное море. В провинции Текирдаг вода отошла более, чем на 20 м от побережья, образовались отмели и даже песчаные острова.

Мистики гадают, за что Господь ниспослал катаклизмы — по их мнение воронки и отход моря от берега свидетельствуют о том, что начинает сбываться библейское пророчество, записанное в Книге Чисел (глава 16).

«Если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их [и домы их и шатры их] и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа», — цитируют журналисты Книгу Чисел.

Исследователи полагают, вместе с тем, что у этих явлений есть рациональные объяснения.