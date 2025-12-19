Motorola выпустит спецверсию складного Razr 2025 к FIFA 2026

Инсайдер Эван Бласс в соцсети X сообщил, что Motorola выпустит специальную версию складного телефона Razr 2025 для чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Пять моделей будут розданы на выставке CES 2026 вместе с билетами на чемпионат мира, но пока неясно, будут ли модель выпускаться серийно.

© Ferra.ru

Motorola Razr 2025 FIFA World Cup Edition будет иметь многоцветную отделку с зелёными и голубыми оттенками, логотип FIFA 2026 и пользовательские обои, соответствующие шрифту турнира. Технические характеристики аналогичны стандартной версии: 6,9-дюймовый дисплей pOLED с частотой 120 Гц, 3,6-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7400X, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон получит пылевлагозащиту по стандарту IP48, заднюю камеру на 50 Мп, сверхширокую камеру на 13 Мп, фронтальную камеру 4K на 32 Мп, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, проводную зарядка мощностью 30 Вт и беспроводную на 15 Вт.

Прошивка устройство основана на Android 15.