Складной iPhone придется ждать долго

Складной смартфон Apple окажется дефицитным товаром в первые месяцы после анонса. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко.

© Lenta.ru

По информации специалиста, разработка iPhone Fold отстает от ранее обозначенных прогнозируемых сроков. Однако Apple все равно намерена представить гаджет публике осенью 2026 года. Однако приобрести устройство до конца года будет невозможно из-за жесткого дефицита.

Ко предсказал, что первым покупателям складного смартфона придется долго ждать свой девайс. Инсайдер отметил, что регулярные и бесперебойные поставки гаджета начнутся не раньше 2027 года. Это будет связано с ограниченном предложением и ожидаемо высоким спросом.

Мин-Чи Ко рассказал, что компания Foxconn — партнер Apple — должна была начать ограниченное производство iPhone Fold до конца года. Сведений об этом нет, из чего можно сделать вывод, что складной аппарат все еще находится на стадии проверки дизайна.

В середине декабря источники блога iPhone-Ticker.de рассказали, что складной iPhone получит компактные габариты. Девайс будет иметь внешний экран на 5,5 дюйма, внутренний — на 7,76 дюйма.