ИИ сравнялся по объему вредных выбросов с Нью-Йорком

В 2025 году искусственный интеллект (ИИ) сравнялся по выбросам углекислого газа (CO2) в атмосферу с целым Нью-Йорком, а потребление воды этой сферой превысило объем мирового спроса на бутилированную воду. Об этом говорится в исследовании нидерландского ученого Алекса де Врис-Гао, которое опубликовал журнал Patterns.

Согласно новым данным, за год ИИ-системы выбросили от 32,6 миллиона до 79,7 миллиона тонн CO2 и использовали 312,5–764,6 миллиарда литров воды. По словам Врис-Гао, в исследовании впервые измерялся эффект от использования ИИ, а не только центров обработки данных.

Ранее стало известно, что американский ретейлер Amazon планирует потратить 35 миллиардов долларов на инвестиции в Индию для развития ИИ.