Как жили на юге Италии 3500 лет назад: анализ ДНК рассказал о древнем обществе

Международная группа исследователей под руководством ученых из Исследовательского центра им. Макса Планка по изучению древнего Средиземноморья (Германия) и Болонского университета (Италия) впервые реконструировала генетический и социальный профиль людей, которые жили на северо-западе Калабрии около 3500 лет назад. Результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Biology, предоставляют уникальные данные о культурных практиках и моделях родства в этом сообществе.

© Телеканал «Наука»

Пещера Гротта делла Монака, расположенная в горном массиве Поллино, — один из важнейших доисторических памятников Калабрии. Здесь были найдены останки людей, датируемые бронзовым веком, 1780–1380 годами до н. э. ДНК из этих костей позволила исследовать, как это небольшое поселение вписывается в более широкий генетический контекст Средиземноморья того времени.

Франческо Фонтани, первый автор исследования, объяснил: «Наш анализ показал, что население Гротта делла Монака имело генетические связи с группами раннего бронзового века из Сицилии, но при этом не имело влияния восточного Средиземноморья, как это было у их сицилийских современников».

Это указывает на то, что Тирренская Калабрия следовала своим собственным культурным и демографическим траекториям.

Кроме того, исследование выявило, что несмотря на географическую изоляцию, сообщество не было генетически замкнутым. У двух человек были обнаружены родственные связи с популяциями из северо-восточной Италии, что свидетельствует о миграции и обмене генами через полуостров. Также в генетическом составе встречаются компоненты от европейских охотников-собирателей, анатолийских земледельцев и степных скотоводов — компоненты генетического материала, распространенные в Европе бронзового века, но здесь формирующие местный колорит.

Захоронения были организованы по полу и родству, объдиняли родителей и потомства. Кроме того, изотопные и генетические данные показали, что жители пещеры занимались скотоводством и употребляли молочные продукты, несмотря на наличие генетической предрасположенности к непереносимости лактозы.

Доната Луизелли, соавтор исследования, подчеркнула, что это подтверждает, как культурная адаптация может опережать генетическую эволюцию. Люди, жившие в сложных горных условиях, разработали стратегии питания.

Пещера Гротта делла Монака, скорее всего, служила коллективным захоронением, укрепляя общую идентичность и семейные узы, а не просто изолированным ритуальным пространством. Это открытие помогает переосмыслить роль пещер в социальной жизни протоапеннинских народов.