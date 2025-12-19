На это указывает «странноватый» маркетинг MAX.

Такое мнение председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по развитию интернета выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Пользователи интернета вообще не очень любят, когда их заставляют что-то делать. Более того, наверное, всё бы это хорошо прошло, если бы до этого не было альтернативных способностей. Люди не очень любят меняться, когда был определённый способ входа, а потом вас вдруг заставляют это изменить. Ощущение, по крайней мере у меня личное, что есть какая-то информация, что наши привычные среды коммуникаций, мессенджеры Telegram, WhatsApp* и другие, что они с 1 января, например, перестанут работать. И нас загоняют быстро, не объясняя, что происходит. Как в фильмах фантастических, летит астероид, но, чтобы нас не запугивать, нам об этом не говорят, но говорят: стройте убежище. Иных объяснений у меня нет, действительно, всё это грубо, раздражающе. Хотя к самому продукту [MAX – прим. ГМ] претензий никаких. Но метод маркетинга и продвижения выглядят немного странновато».

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.