От Snapchat до Roblox: какие приложения заблокировали в РФ в 2025 году

В 2025 году Роскомнадзор продолжил ограничивать работу популярных иностранных платформ, сервисов и мессенджеров, причем в их числе оказались те, на блокировку которых мало кто рассчитывал. Рассказываем, какие приложения попали под ограничения и по каким причинам.

Ограничения WhatsApp и Telegram

13 июля августа Роскомнадзор объявил, что звонки через приложения WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена) и Telegram — по словам ведомства, блокировки стала результатом «многочисленных обращений граждан». Для Telegram это не первая подобная блокировка, поскольку доступ к мессенджеру уже ограничивали в 2018-2020 годах, но WhatsApp попал под волну ограничений впервые. Минцифры утверждало, что ограничения голосовых звонков в обоих приложениях могут поспособствовать борьбе с преступниками

22 октября работа Telegram была частично заблокирована, а 28 ноября Роскомнадзор предупредил, что пользователям стоит быть готовыми к полной блокировке WhatsApp. Вероятно, последний подвергся дополнительным ограничениям не только из-за игнорирования требований российского законодательства, но и из-за утечки дипломатических переговоров. Для контекста, в конце ноября агентство Bloomberg опубликовало две утекшие стенограммы разговоров между российскими и американскими дипломатами.

Блокировка Roblox

Данный случай немного выделяется на фоне прочих, потому что Roblox — не мессенджер, а очень популярная среди детей и подростков игра с многомиллионной аудиторией. Роскомнадзор ограничил доступ к платформе из-за распространения запрещенного контента.

Ограничение доступа к Roblox вызвало неожиданно горячую реакцию среди подростков. Главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной поступили тысячи обращений от пользователей игры, требовавших объяснений и снятия блокировки. Роскомнадзор, в свою очередь, заявил, что ведомство готово к сотрудничеству с разработчиками, если они будут соблюдать законы РФ и улучшат модерирование платформы.

Похоже, разработчики Roblox действительно прислушались. Игроки из РФ начали жаловаться, что у них не работают чаты внутри игры — вероятно, это может быть результатом новых правил модерирования, введенных по требованию РКН.

Snapchat

4 декабря Роскомнадзор объявил об ограничении работы Snapchat — приложения для обмена фотографиями. Со ссылкой на правоохранительные органы РФ ведомство сообщило, что мессенджер используется для организации незаконных действий на территории РФ и мошенничества.

FaceTime

Наконец, последним под череду блокировок попал FaceTime — сервис для видеозвонков от Apple, об ограничении которого РКН также заявил 4 декабря. Причина та же, что и в случае Snapchat: по данным правоохранительных органов, приложение используется в преступных целях.

Примечательно, что FaceTime — приложение, доступное только на устройствах Apple (iPhone, iPad, Mac). Однако Apple, в отличие от Telegram, выполнила требования «закона о приземлении».