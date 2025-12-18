В Госдуме рассказали о сроках выхода RuStore для iPhone

Apple разрешила японцам устанавливать приложения на iPhone в обход App Store. Следующей на очереди будет Россия, заявил в своем Telegram-канале первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Пользователи iPhone из Японии вслед за странами ЕС получили возможность устанавливать приложения из альтернативных магазинов. В обоих случаях изменения стали следствием принятия специальных нормативных актов, обязывающих Apple открыть мобильную операционную систему для местных аналогов App Store.

«Уверен, что следующей на очереди будет Россия. Необходимые правовые условия уже созданы нашим законом, и диалог с Apple начался сразу после его принятия», — поделился Горелкин.

Депутат считает, что процесс согласования может затягиваться из-за обсуждения технических и регуляторных аспектов, связанных с безопасностью и реализацией новой схемы.

«Но принципиально ничего не изменилось: ждем появления RuStore на айфонах россиян в ближайшее время», — заключил Горелкин.

Точные сроки появления RuStore для iPhone пока не раскрываются. Появление отечественного магазина приложений для iOS могло бы простить установку удаленных из App Store российских приложений, в том числе банковских.