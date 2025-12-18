Учёный рассказал, почему время летит для нас так быстро и как его замедлить

Замечали ли вы, что в одни моменты события проносятся словно за одну секунду, а другие растягиваются на часы? Всё это связано с тем, как наш мозг определяет время.

Для нашего мозга времени не существует. Он не воспринимает время, а просто делает выводы о нём. Подобно тиканью часов, мозг оценивает течение времени, отслеживания изменения.

Чтобы определить, сколько времени прошло, мозг суммирует произошедшие события. Если заполнить временной интервал чем-то захватывающим для нас, то он по ощущениям будет длиться дольше. Учёные обнаружили, что в лабораторных условиях кратковременно демонстрируемое мерцающее изображение, чем статическое той же продолжительности.

Именно по этой причине свидетели особо напряжённых событий (автомобильных аварий) говорят, что время для них будто замедляется.

В целом чем больше мы обращаем внимание на время, тем медленнее оно течёт. При этом время проходит незаметно, когда какое-то занятие нас отвлекает.

Именно поэтому, кстати, в целом дни кажутся нам длинными, а годы - короткими. С возрастом многие дела становятся рутинными, а такие события плохо отпечатываются в памяти. В то же время в моменте скучные дела замедляют течение времени и создают впечатление, что дни тянутся бесконечно.

Замедлить настоящий момент довольно просто. Для этого нужно просто заскучать. В долгосрочной же перспективе получить много воспоминаний и замедлить время намного сложнее. Один из способов - записывать события куда-нибудь и сохранять их. Другой способ - наполнить год множеством захватывающих воспоминаний о новых, уникальных впечатлениях.