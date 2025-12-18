Найдено объяснение загадочной структуры в виде паука на Европе

Новое исследование может пролить свет на происхождение загадочной паукообразной структуры, обнаруженной на спутнике Юпитера Европе в 1998 году. Это образование может оказаться ключом к пониманию процессов, происходящих на этом ледяном спутнике, а также иметь значение для будущей миссии НАСА, сообщает Тринити-Колледж Дублина.

Загадочная структура

В марте 1998 года космический аппарат «Галилео», исследуя Юпитер и его спутники, зафиксировал на Европе необычную дендритную форму в центре кратера Мананнан — ледяной ямы диаметром около 22 километров.

Изначально ученые считали, что эта структура возникла из-за воздействия гравитационных сил Юпитера или гидротермальной активности на дне подповерхностного океана Европы. Однако ни одно из этих объяснений не отвечало все вопросы.

Исследование, опубликованное в Planetary Science Journal, предлагает альтернативное объяснение: паукообразная форма могла образоваться в ходе процесса, называемом «озерными звездами». Такое существует и на Земле. Это происходит, когда снег на замерзших озерах тает, и вода просачивается через маленькие отверстия в льду, образуя уникальные узоры.

Ученые создали в лабораторных условиях модель, имитирующую формирование такой структуры на Европе. Кроме того, они дали загадочному узору имя — Дамхан Алла, что с ирландского переводится как «паук» или «демон на стене». Это название вдохновлено кельтской мифологией, где Мананнан — бог, чье имя носит кратер.

Лаура МакКеон, ведущий автор исследования, планетолог из Университета Центральной Флориды, подчеркнула: «Озерные звезды — это обычное явление на замерзших озерах и прудах, покрытых снегом или слякотью. Это может помочь понять процессы, происходящие на Европе, а также на других ледяных мирах Солнечной системы».

Принципиальное отличие

Однако, в отличие от озерных звезд на Земле, которые образуются за счет движения воды через лед, Дамхан Алла, вероятно, возник из-за столкновения с астероидом. Это столкновение привело к образованию трещины в ледяной оболочке, через которую соленая вода просочилась на поверхность, создавая характерный узор.

Кроме того, исследователи отметили сходство между «пауком» на Европе и известными «пауками на Марсе» — пылевыми структурами, которые появляются на поверхности Марса. Эти образования формируются из-за сублимации углекислотного льда. МакКеон объяснила, что сходство между структурами на разных планетах можно объяснить тем, как жидкость проходит через пористые поверхности.

Исследование может помочь в работе над миссией НАСА Europa Clipper, которая прибудет к Европе в 2030 году для детального изучения спутника.