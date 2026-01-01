Как омела стала символом новогодних праздников в Европе?

Омела — один из самых распространенных символов новогодних праздников в Европе. Вечнозеленым кустарником украшают дома, его считают одним из вестников предстоящего праздника… Но откуда у паразитического, ядовитого растения появилась такая волшебная репутация? Портал popsci.com разобрался в истории омелы.

© Unsplash

Писателя Вашингтона Ирвинга, автора «Легенды о сонной лощине» и «Рипа Ван Винкля», часто называют популяризатором омелы как символа Нового года в Америке. Он написал о растении в сборнике коротких рассказов 1820 года, но в других частях света омела уходит корнями глубже в историю.

По факту, она встречается еще в мифах Древней Греции и Рима. Омела выступала важным символом в кельтских ритуалах и скандинавской мифологии, где она дарила жизнь и плодородие, считалась афродизиаком, знаком доброй воли, антидотом для ядов и пропуском в мир иной. Поскольку растение может процветать на высоких ветках своего хоста без почвы, многие культуры считают омелу священной, существующей где-то в пограничном пространстве между жизнью и смертью.

В древних скандинавских мифах, Бальдр, сын бога Одина и богини Фригг, погиб от ранения омеловым копьем. По некоторым интерпретациям, поцелуй под омелой символизирует прощение и служит отражением скорби Фригг, которой потребовалось время, чтобы простить злосчастное растение.

Многи врачи и ученые в прошлом расценивали омелу как универсальное лекарство от многих недугов. Ей лечили различные заболевания, включая эпилепсию, бесплодие и язвенные нарывы. Кельтские друиды срезали омелу с ветвей дубов золотыми серпами, чтобы варить противоядия от любых токсинов и возвращать бесплодным животным фертильность.

На этом фоне не трудно понять, почему люди так заинтересовались сверхъестественными свойствами омелы. Она была так популярна в XIX и начале XX века, что доступность растения в продаже отслеживали многие газеты. На деревьях в городах омелу невозможно было найти, поэтому ее часто завозили специально на продажу. Контроль паразитического растения и прибыль — два в одном.

Другое свойство омелы, благодаря которому она не перестает привлекать интерес людей — ее природа. Омелы видов Viscum (в Европе) и Phoradendron (в США) — вечнозеленые паразитические кустарники, которые не могут выжить без растения-хоста. Но не все паразитические кустарники равны: омелы считаются гемипаразитами. То есть, они получают от хоста воду и питательные вещества, но могут выращивать собственную пищу, потому что их листья содержат хлорофилл.

Омелы также ядовиты. Обычно они содержат пептидные токсины, способные привести к проблемам с сердцем и пищеварительной системой — как у животных, так и у людей. Яд омелы также может вызвать дерматит. Европейская Viscum считается более токсичной из-за присутствия вискумина — токсина, схожего с рицином касторовых бобов. Но, несмотря на смертоносную репутацию, большинство случаев проглатывания листьев или ягод омелы, за исключением концентрированных доз, не привели к фатальному исходу.