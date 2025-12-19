Древняя ДНК охотников-собирателей раскрыла секрет долголетия

Наши предки охотники-собиратели оставили разнообразное наследие. Это и умение добывать огонь для приготовления пищи, и ранние технологии выживания, такие как каменные орудия. Возможно, они также подарили нам секрет долгой жизни.

К такому выводу пришли генетики, изучившие долгожителей. Результаты их исследования опубликованы в журнале GeroScience. Оно показало, что у 100-летних итальянцев доля генетического материала от западноевропейских охотников-собирателей (WHG) выше, чем в общей популяции.

Уже давно известно, что долголетие можно объяснить не только «хорошими» генами, но и другими факторами, такими как окружающая среда и повседневные привычки. Некоторые исследования выявили отдельные гены, связанные с продлением жизни, другие предполагают, что определенную роль может играть ДНК древних предков.

Анализ ДНК долгожителей

В Италии — одна из самых высоких в мире доля людей, отметивших 100-летний юбилей. Исследователи проанализировали геномы 333 долгожителей и 690 здоровых взрослых контрольной группы в возрасте около 50 лет. ДНК этих людей сравнили с 103 древними геномами четырех групп, которые сформировали современный генофонд Италии:

западноевропейские охотники-собиратели, которые были одними из первых обитателей Европы после ледникового периода,

анатолийские неолитические земледельцы,

евразийские кочевники бронзового века,

а также древние группы из иранского и кавказского регионов.

Результаты показали, что у тех, кто достиг 100-летнего возраста, как правило, больше ДНК западноевропейских охотников-собирателей, чем у среднего человека. «Настоящее исследование впервые демонстрирует, что кластер Виллабруна/линия WHG... вносит вклад в долголетие итальянской популяции», — пишут авторы работы.

У всех участников исследования выявлено смешение ДНК всех четырех предковых линий, но только генетический материал WHG оказался связан с долголетием.

Более того, с каждым небольшим увеличением доли ДНК охотников-собирателей шансы человека стать долгожителем возрастают на 38%. У женщин эта связь еще сильнее: у них гены WHG повышают шансы дожить до 100 лет более чем вдвое.

«Мы предполагаем, что варианты генов, связанные с этим признаком [долголетием], могли проникнуть в итальянский генофонд в очень древние времена», — полагают исследователи.

Древняя ДНК может защищать организм

Ученые выдвинули гипотезу, объясняющую такие генетические предпосылки к долголетию. По их мнению, эти генетические варианты были отобраны во время последнего ледникового периода, когда нашим предкам приходилось выживать в экстремально суровых условиях при ограниченных пищевых ресурсах. Вероятно, эти гены способствовали улучшению метаболизма для более эффективного усвоения пищи и укреплению иммунной системы, чтобы защищать организм от возрастных стрессов.