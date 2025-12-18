Apple разрешила устанавливать аналоги App Store в Японии

Компания Apple объявила об открытии iOS для установки альтернативных магазинов приложений в Японии. Это решение принято для соблюдения нового местного законодательства, направленного на усиление конкуренции на рынке смартфонов. Об этом сообщает издание Reuters.

Согласно новым правилам, японские разработчики смогут запускать собственные маркетплейсы для iOS и платить Apple всего 5% от продаж, совершенных через эти площадки и их приложения. Кроме того, разработчикам разрешат использовать собственные платежные системы внутри приложений, распространяемых через официальный App Store, однако опция будет доступна параллельно с системой расчетов Apple, а комиссии разработчиков сохранятся.

Япония стала очередной юрисдикцией, повлиявшей на бизнес-модель App Store, где долгое время действовали комиссии до 30% с покупок цифровых товаров. В отличие от европейского регулирования, японское законодательство предусматривает, что Apple сохраняет право утверждать альтернативные магазины приложений. Компания также проведет базовую проверку безопасности (нотаризацию) для всех приложений из сторонних магазинов.

Для разработчиков, использующих официальный App Store, предусмотрена возможность размещения ссылок на внешние платежные сервисы, за которые Apple будет взимать комиссию 15%. Стандартные покупки через магазин будут облагаться комиссией 26%.

Закон также обязывает Apple открыть аппаратную часть iPhone сторонним производителям устройств, но с оговорками — компания может отклонять запросы на интеграцию, если они создают угрозу конфиденциальности пользователей.

На Android изначально есть возможность установки сторонних сторов. Нововведение в iOS сделает iPhone похожими на Android-смартфоны в этом плане.