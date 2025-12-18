Самый мощный iPhone обесценился в России перед праздниками

Стоимость iPhone 17 Pro в России снизилась в России до 98 тыс. руб. На это обратил внимание Hi-Tech Mail.

© Apple

По состоянию на вторую половину декабря 2025 года средняя цена iPhone 17 Pro на маркетплейсах составляет 110–120 тыс. руб. При этом в небольших магазинах можно найти более выгодные предложения — в частности, версию с накопителем на 256 ГБ и поддержкой двух eSIM (регион США), которая предлагается в среднем за 98 тыс. руб.

С момента старта продаж осенью 2025 года стоимость модели заметно скорректировалась. В сентябре iPhone 17 Pro выходил на рынок по цене от 165 тыс. руб., в октябре минимальная стоимость снизилась до 150 тыс. руб., в ноябре — до 101 тыс. руб. в магазинах и примерно 125 тыс. руб. на маркетплейсах.

iPhone 17 Pro стал первым смартфоном Apple с цельнометаллическим корпусом и обновленным дизайном. Новинка получила более емкий аккумулятор, испарительную камеру для улучшенного охлаждения и новый процессор Apple A19 Pro. Среди прочих особенностей — квадратный сенсор фронтальной камеры с поддержкой функции Central Stage, а также обновленный телеобъектив с гибридным зумом до 40х.