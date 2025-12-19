Российский авиационный двигатель ПД-8 испытали на обрыв лопатки

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию Ростех, завершила один из ключевых этапов испытаний авиационного двигателя ПД-8, предназначенного для самолета «Суперджет-100». Проверки прошли на открытом стенде предприятия «ОДК-Сатурн» в Рыбинске и подтвердили безопасность работы двигателя при разрушении лопатки вентилятора.

© Ferra.ru

Испытания такого типа являются обязательными для сертификации. В ходе проверки разрушение лопатки не должно приводить к пробитию корпуса двигателя, что важно для сохранения целостности фюзеляжа и безопасности полета. Для моделирования аварийной ситуации в лопатку был установлен пиротехнический заряд, а двигатель вывели на взлетный режим. После подрыва фрагменты остались внутри корпуса.

В ходе подготовки были задействованы системы фазирования, токосъемник и оборудование для отбора проб воздуха. Контроль показал, что выбросы паров масла не превышают допустимые значения.