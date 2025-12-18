В Китае обнаружили новый минерал

Геологи из КНР обнаружили новый минерал на никель-кобальтовом месторождении в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. Как сообщило Центральное телевидение Китая, он представляет собой сульфид никеля, висмута, сурьмы и мышьяка.

Эксперт в сфере материаловедения Янь Цзяюн заявил телеканалу, что речь идет о "стабильных структурах, сформировавшихся в результате 4,6 млрд лет геохимических экспериментов". По его словам, они обладают уникальными схемами атомной укладки и свойствами, которые сложно получить при традиционном искусственном синтезе.

Академия геологических наук КНР уже утвердила для нового минерала название цзиньсюит - его обнаружили в Цзиньсю-Яоском автономном уезде Гуанси-Чжуанского автономного района.

Это месторождение, по мнению экспертов, отличается крайне высоким уровнем минерализации - в руде содержится приблизительно 17,5% никеля и 1,5% кобальта при стандартных показателях 0,2% и 0,02% соответственно.

Открытие нового минерала расширяет научные границы материаловедения, а также открывает перспективы для синтеза новых материалов с особыми свойствами, сообщает телеканал.