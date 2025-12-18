Google разрешила заряжать Pixel Watch 4 сторонним устройством

Google реализовала функционал, позволяющий заряжать «умные» часы Pixel Watch 4 с помощью стороннего зарядного устройства. Это аксессуар, разработанный Mous, совместим с официальным зарядным устройством Google и предназначен для использования дома или в офисе, но не для путешествий.

Изначально Pixel Watch 4 поставляются с фирменным кабелем, который удерживает часы в вертикальном положении во время зарядки. Mous предлагает альтернативу: подставку, которая функционирует как полноценная док-станция, оснащённая встроенным оригинальным зарядным модулем Google. Это позволяет пользователям заряжать свои часы альтернативным способом, не отказываясь от официальных компонентов.

Док-станция Mous обеспечивает мощность до 5,6 Вт, что соответствует стандартной мощности кабеля Google. Для максимальной эффективности зарядки требуется адаптер питания USB-C мощностью не менее 7,5 Вт. Док-станция оснащена контактными площадками по бокам, которые поддерживают магнитное подключение к другим аксессуарам Mous, создавая модульную систему зарядки.

Устройство изготовлено из алюминиевого сплава и поликарбоната, при этом примерно 35% его пластиковых компонентов изготовлены из переработанных материалов. Размеры устройства составляют 7 х 8,75 х 2,44 см, а вес — 144 грамма, по сравнению с весом официального кабеля Google, составляющим около 39 граммов.

Новинка уже доступна для покупки в Google Store по цене $50. В комплект поставки входит кабель USB-C длиной 1,5 метра, но адаптер питания USB-C необходимо приобретать отдельно.