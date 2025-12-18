На спутнике Сатурна выявили пригодную для жизни среду

Ученые провели повторный анализ данных миссии «Кассини» и получили новые сведения о крупнейшем спутнике планеты Сатурн – Титане. Считалось, что под его поверхностью расположен внутренний океан. Новое исследование опровергло эту теорию. Тем не менее, на Титане может присутствовать среда, пригодная для жизни.

Миссия «Кассини» началась в 1997 году и продлилась около 20 лет. Она собрала огромный объем информации о Сатурне и его 247 спутниках. Титан примечателен не только своими размерами – он обладает своей атмосферой и является единственным телом Солнечной системы, кроме Земли, на поверхности которого есть жидкость. Правда, это не вода, а жидкий метан.

Наблюдения показали, что при вращении вокруг Сатурна спутник растягивается и сжимается. По мнению ученых, такая сильная деформация была связана с наличием скрытого океана.

В новом исследовании ученые рассчитали, сколько энергии требуется для изменения формы Титана. Результаты показали, что его внутренняя среда является не жидкой, а вязкой. Скорее всего, она представляет собой густую слякоть со скоплениями талой воды.

Температура талой воды может составлять около 20 градусов Цельсия. Питательные вещества, сосредоточенные в небольших резервуарах воды, предоставили бы более благоприятные условия для развития жизни, чем открытый океан, сообщает Nature.

Новая миссия Dragonfly («Стрекоза») позволит получить новые данные о Титане. Она будет запущена в 2028 году, а прибытие на Титан ожидается в 2034-м.

