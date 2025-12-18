Комета 3I/ATLAS ускорилась, приближаясь к Земле

3I/ATLAS — третий из известных межзвездных объектов, пролетающих через нашу Солнечную систему — испытывает ускорение и сейчас движется к точке максимального сближения с Землей.

Ученые воспользовались возможностями современной космической техники и измерили негравитационные ускорения кометы с повышенной точностью, результатами чего поделились в Research Notes of the AAS.

«Мы измерили негравитационное ускорение 3I/ATLAS, используя астрометрию с длинной базой космического аппарата НАСА “Психея” и орбитального зонда ЕКА Trace Gas Orbiter на орбите Марса. Результаты вполне типичны для обычных комет и уж точно не рекордны», — сообщил ведущий автор исследования Маршалл Юбанкс.

Негравитационное ускорение (НГУ) возникает из-за слабой реактивной тяги, которую создают испаряющиеся с поверхности кометы газы. Струи вещества, сублимирующегося с ядра, действуют как крошечные ракетные двигатели, слегка смещая комету с траектории, которую она бы имела под действием одной лишь гравитации.

«До недавнего времени для обнаружения негравитационных ускорений у комет требовались наблюдения на протяжении нескольких орбит — чего мы никогда не получим для межзвездных объектов. Теперь же, используя межпланетные космические аппараты, мы можем измерить эти ничтожные ускорения — всего в несколько стомиллионных долей земной гравитации — за один пролет через Солнечную систему», — пояснил физик.

Для 3I/ATLAS ускорение, вызванное испарением, составляет около 5⋅10⁻⁷ м/с², что сравнимо с ускорением многих малых комет Солнечной системы. Сопоставив эту величину с измерениями выбросов углекислого газа, команда оценила массу кометы примерно в 44 миллиона тонн, а ее радиус — от 260 до 370 метров. И это снова совершенно обычные значения.

Показательно сравнение 3I/ATLAS с первым межзвездным объектом 1I/Оумуамуа. У того тоже заметили НГУ, но у него не было видимых признаков испарения вещества. Это дало основания астрофизику Ави Лебу для спекуляций об искусственном происхождении Оумуамуа.

Продолжает он фонтанировать сенсациями и по поводу 3I/ATLAS. На сей раз аргументами стали подозрительно стабильный антихвост кометы и ее ось вращения; кроме того, она прибыла с направления, откуда когда-то был получен сигнал «Wow!».

19 декабря около 7 утра по московскому времени межзвездный объект 3I/ATLAS пройдет на расстоянии около 269 миллионов километров от Земли. Опасности для нашей планеты он не представляет, подчеркнули в НАСА. Там добавили, что, покидая Солнечную систему, комета будет иметь примерно такую же скорость, что при входе в нее.