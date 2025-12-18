В России выпустили шоколадное яйцо-сюрприз для миллионеров

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила праздничный арт-объект под названием Billionaire's Surprise — шоколадное яйцо с сюрпризом для взрослых и состоятельных ценителей люкса. Стоимость набора начинается от 1 млн руб., говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Caviar

Центральным элементом проекта стало крупное шоколадное яйцо ручной работы, изготовленное из премиального бельгийского шоколада с цельным фундуком и покрытое золотистой глазурью. По замыслу компании, продукт отсылает к знакомому с детства формату шоколадных яиц с сюрпризом.

Внутри яйца размещен золотой ключ, который открывает футляр с кастомизированным золотым смартфоном в модификации Caviar. Концепция предполагает эффект неожиданности: получатель узнает содержимое подарка только в момент распаковки, при этом ключевым элементом становится сам процесс открытия, а не только предмет внутри.

В комплект входят шоколадное яйцо, коробка с золотым ключом, кастомный золотой смартфон Caviar и фирменная упаковка.