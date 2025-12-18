Ученые обнаружили новую аномалию кометы-НЛО 3I/ATLAS

Гарвардский астроном Ави Леб заявил в своем блоге в Medium, что у межзвездного объекта 3I/ATLAS выявлена новая аномалия, связанная с изменением геометрии потока лучей, исходящих от него.

По словам ученого, это новое необычное явление, замеченное у данного объекта. Как уточнил он, если основание потока лучей имеет простое естественное происхождение из слоя льда, который сублимируется под воздействием солнечного света, то предполагаемая геометрия представляет собой новую, 14-ю аномалию для 3I/ATLAS в дополнение к 13 аномалиям, перечисленным ранее.

Причину аномалии исследователь видит в возможном изменении оси вращения ядра объекта. Он предположил, что может произойти выравнивание этой оси с направлением на Солнце с точностью до восьми градусов. По расчетам астронома, это событие с небольшой вероятностью может случиться, когда 3I/ATLAS будет находиться на расстоянии от Солнца, в пять раз превышающем дистанцию от Земли до звезды.

Леб уточнил, что шанс подобного случайного выравнивания составляет лишь 0,5 процента. Ученый отметил, что без такого события «антихвост» 3I/ATLAS, направленный в сторону Солнца, располагался бы под гораздо большим углом относительно оси вращения, а его колебания были бы сильнее наблюдаемых восьми градусов. Данное совпадение относится к геометрии «антихвоста» и оси вращения объекта до его прохождения перигелия.