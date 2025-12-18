HONOR показала дизайн смартфонов Win и Win RT, анонс которых состоится уже 26 декабря
HONOR раскрыла дизайн игровых смартфонов Win и Win RT, официальный анонс которых состоится 26 декабря.
Компания опубликовала постеры в Weibo, подтвердив внешний вид обеих моделей. Смартфоны выполнены в едином стиле и получили прямоугольный блок камер, визуально напоминающий iPhone 17 Pro.
У HONOR Win три камеры, у Win RT — две. В обоих случаях в модуле присутствует дополнительный круглый элемент, который, по всей видимости, скрывает кулер активной системы охлаждения.
Цветовые варианты совпадают: синий, черный и серебристый. Характеристики HONOR пока не раскрывает.
Бренд ограничился обещанием «непревзойденной производительности», достаточной для самых требовательных игр. Ожидается, что устройства оснастят дисплеями с высокой частотой обновления, актуальными процессорами и емкими аккумуляторами.