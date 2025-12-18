Huawei Pura 80 Ultra возглавил топ-10 камерофонов

Смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra занял первое место в свежем рейтинге лучших камерофонов по версии PhoneArena.

Авторы YouTube-канала подвели итоги за последние 12 месяцев и назвали смартфон HUAWEI самым продвинутым решением для мобильной съемки.

Эксперты отмечают дюймовый RYB-сенсор, переменную диафрагму, очень широкий динамический диапазон и уникальный двойной перископ с оптическим зумом до 10x.

По совокупности возможностей, Pura 80 Ultra назвали одним из самых инженерно сложных камерофонов на рынке.

Второе место досталось Nubia Z80 Ultra — за необычные фокусные расстояния, сильные портреты и агрессивную цену. В топ также вошли HONOR Magic 8 Pro с 200-Мп телевиком, Oppo Find X9 Pro и Xiaomi 15 Ultra, а также Vivo X300 и X300 Pro.

Из более массовых моделей эксперты выделили Pixel 10 Pro, Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max, особенно за видео и вычислительную фотографию.