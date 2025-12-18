В США подали иски против Samsung, LG, TCL, Hisense и Sony

Власти Техаса подали иски против Samsung, LG, TCL, Hisense и Sony, обвинив производителей телевизоров в скрытой слежке за пользователями.

Генпрокурор штата Кен Пакстон утверждает, что компании используют технологию Automatic Content Recognition (ACR), которая анализирует изображение и звук на экране, чтобы отслеживать, что именно смотрят владельцы ТВ.

По версии следствия, некоторые модели делают скриншоты экрана каждые 500 мс и передают данные производителям без явного согласия пользователей.

В зону сбора якобы попадают стриминговые сервисы, YouTube, HDMI-устройства, трансляции с камер и даже контент, передаваемый через AirPlay и Google Cast.

Иски поданы по закону о недобросовестной торговой практике. Штат требует запретить сбор и продажу таких данных и наложить штрафы.

Ранее за аналогичное нарушение Vizio уже платила компенсацию властям США.