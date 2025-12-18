В Израиле найдено захоронение, меняющее представления о железном веке

Захоронение в Хорват-Тевете меняет представления об ассирийском периоде

Археологи сделали значимое открытие в Изреельской долине: обнаружено роскошное кремационное захоронение железного века. Находка свидетельствует о высоком уровне жизни и торговых связях в период влияния Новоассирийской империи.

Группа археологов под руководством доктора Омера Пелега исследовала комплекс из Хорват-Тевета. Захоронение выделяется среди других находок в Южном Леванте своей богатством и разнообразием артефактов. В комплексе обнаружены две ямы: в одной — останки взрослого человека, в другой — следы кремации с погребальными принадлежностями.

Среди найденных предметов — глазурованный ассирийский сосуд с цветными мотивами, цилиндрическая печать, каменный груз, алабастрон с изображением птиц и папируса, бронзовые украшения, бусы и изысканная керамика. Эти артефакты указывают на то, что покойный мог быть торговцем или чиновником, связанным с экономическими и административными сетями Новоассирийской империи.

Находка ставит под сомнение прежние представления об ассирийском присутствии в регионе. Расположение захоронения в 15 километрах от Тель-Мегиддо, столицы ассирийской провинции, подчеркивает стратегическое значение Изреельской долины. Археологи считают, что захоронение отражает перемещение представителя знати и указывает на интеграцию сельских регионов в имперские и торговые сети.

Открытие позволяет лучше понять обычаи, верования и миграцию древних народов. Артефакты подтверждают существование широких сетей обмена и культурного влияния в железном веке.