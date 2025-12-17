Ученые рассказали, какие животные собираются вместе, чтобы переждать Рождество

Многие виды животных зимой становятся более социальными, даже если обычно они ведут одиночный образ жизни. Например, это арктические зайцы и грачи.

Одна из главных причин, по которой животные собираются вместе зимой, - необходимость согреться. Кто-то избегает этого при помощи миграции в более тёплые районы, а кто-то отращивает шесть или наращивает толстый слой подкожного жира.

Полёвки в летние месяцы в основном ведут одиночный образ жизни. Тем не менее зимой они собираются в небольшие группы - примерно по четыре особи в гнездовых камерах своих подземных нор. Это помогает сэкономить энергию, снизить скорость метаболизма в состоянии покоя до 37%, ограничить потери тепла.

Ещё один пример - арктические зайцы. Они обитают на севере Канады, где долгие зимы длятся до девяти месяцев, а температура может опускаться до -40 градусов по Цельсию. В это время они образуют большие стаи, насчитывающие до ста зайцев. Цель этого - защита от хищников.

Грачи - очень социальные птицы, живущие небольшими стаями. В зимнее время многие небольшие стаи объединяются и образуют огромные колонии из сотен или тысяч птиц из окрестностей. Так они начинают вместе искать пищу, что снижает риск опасности.

Божьи коровки впадают в физиологическую спячку, называемую диапаузой. Это помогает им пережить зимние месяцы без питания. В этот период они образуют скопления из сотен или даже тысяч божьих коровок, что позволяет экономить энергию.