Существование подповерхностного водного океана на Титане поставили под сомнение

Итальянские и американские астрономы повторно изучили данные, собранные зондом "Кассини" при изучении гравитационных взаимодействий между Сатурном и Титаном, и пришли к выводу, что в его недрах вряд ли существует водный океан, о существовании которого заявляли в НАСА в 2008 году. Об этом сообщила пресс-служба американского Вашингтонского университета (Сиэтл).

© NASA

"Скорее всего, в недрах Титана присутствует не аналог земных океанов, как мы предполагали при анализе первых данных с "Кассини", а некое подобие мягких арктических льдов или аналог водоносного слоя в земной почве. Это существенным образом меняет наши представления о том, какие типы жизни могут существовать в недрах данного спутника Сатурна", - пояснил доцент Вашингтонского университета (США) Баптист Жорно, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, еще в 2008 году участники миссии "Кассини", прибывшей на орбиту Сатурна в июле 2004 года, заявили об обнаружении возможного подповерхностного океана на Титане, крупнейшей луне Сатурна. Как показали проведенные зондом замеры гравитационных взаимодействий между планетой-гигантом и ее спутником, в недрах Титана на глубине в 100-200 км расположен слой из жидкости толщиной в несколько десятков км.

Данное открытие породило массу споров как о природе этого подповерхностного водоема, так и о его потенциальной пригодности для жизни. Для их разрешения итальянские и американские астрономы повторно изучили все данные, собранные во время пролетов "Кассини" в окрестностях Титана за все время работы этого зонда на орбите Сатурна (2004-2017 гг.) и максимально точно реконструировали траекторию движения данной луны вокруг планеты-гиганта.

Опираясь на результаты этих расчетов, планетологи определили то, насколько сильно притяжение Сатурна "растягивает" и "сжимает" Титан при сближениях и удалениях данных небесных тел. Данные деформации, как отмечают ученые, происходят с достаточно существенной задержкой, порядка 15 часов, что в прошлом не учитывалось при изучении гравитационных взаимодействий Титана и Сатурна.

Проведенные исследователями расчеты показали, что недра Титана рассеивают значительно больше энергии и слабее деформируются, чем на то указывали первоначальные оценки специалистов НАСА. Это исключает возможность существования подповерхностного океана на этой луне Сатурна и говорит о наличии в ее недрах прослойки из относительно мягкого подтаявшего льда с экзотическими свойствами. Его изучение станет одной из задач миссии Dragonfly, которая отправлена к Титану в июле 2028 года, подытожил Жорно.

О Титане

Титан представляет собой крупнейшую луну Сатурна, чьи размеры, облик и масса делают его больше похожими на каменистые планеты Солнечной системы, чем на другие луны. Титан очень похож на Землю с точки зрения климата и геологии, но при этом радикально отличается от нее по температурам и химическому составу.

В частности, на Титане идут метановые дожди и грозы, присутствует эрозия почвы, существуют моря, реки и даже острова, а в его недрах протекают геологические процессы, порожденные гравитационными взаимодействиями с Сатурном. На этом спутнике планеты-гиганта существуют времена года, а его погодные процессы почти столь же сложны, как и их аналоги на Земле.