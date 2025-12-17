Физик разработал эксперимент по управлению гравитационными волнами

В интерферометре, построенном по идее Шютцхольда, можно будет не только наблюдать гравитационные волны, но и впервые активно воздействовать на них посредством стимулированного излучения и поглощения гравитонов. При этом, по словам ученого, использование световых импульсов с запутанными фотонами может значительно повысить чувствительность установки.

© Телеканал «Наука»

«Тогда мы сможем даже сделать выводы о квантовом состоянии самого гравитационного поля», — говорит Шютцхольд.

Это не станет прямым доказательством существования гипотетического гравитона — предмета жарких споров среди физиков, — но будет серьезным аргументом в его пользу.

Ведь если световые волны при взаимодействии с гравитационными не проявят предсказанных интерференционных эффектов, современная теория, основанная на гравитонах, будет опровергнута. Неудивительно, что концепция Шютцхольда по управлению гравитационными волнами уже вызвала живой интерес в научном сообществе.