Apple начнет создавать свои ИИ-чипы

Apple начала разрабатывать собственные чипы для искусственного интеллекта, сообщает Economic Daily News со ссылкой на источники. По данным издания, компания уже сотрудничает с поставщиком полупроводниковых решений Broadcom. Вместо они работают над созданием первого собственного ИИ-чипа Apple под названием Baltra.

Как пишет Economic Daily News, Baltra будет использовать 3-нанометровый техпроцесс TSMC N3E. Ожидается, что разработка чипа будет завершена «примерно через год», а главным производственным партнером Apple станет крупный тайваньский производитель электроники Foxconn.

По словам источников, создание собственного ИИ-чипа необходимо компании для дальнейшего развития сервисов Apple Intelligence — платформы от Apple с различными ИИ-функциями, интегрированными в iPhone, iPad и Mac.