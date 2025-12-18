Новый смартфон OnePlus с большой батареей официально появится в России

Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 15R, который стал первым на международном рынке с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© OnePlus

Чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением и ориентирован на ресурсоемкие сценарии, включая мобильные игры и работу с ИИ. Смартфон также оснащается скоростной оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1.

Одним из ключевых преимуществ устройства стала батарея емкостью 7400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. За поддержание стабильной работы под нагрузкой предусмотрена многоуровневая система охлаждения Cryo Velocity с испарительной камерой.

OnePlus 15R получил 6,83-дюймовый LTPS AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 165 Гц и подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

На тыльной части смартфона предусмотрена двойная камера: основная на 50 Мп и ультраширокоугольная с разрешением 8 Мп, а спереди имеется селфи-камера с разрешением 32 Мп.

Среди прочих особенностей отмечается наличие предустановленной системы OxygenOS 16 на базе Android 16 с интегрированной ИИ-системой OnePlus AI и Google Gemini. В России старт открытых продаж OnePlus 15R запланирован на 8 января 2026 года.