В Швейцарии обнаружены кельтские золотые монеты возрастом 2200 лет

Археологи из Швейцарии сделали редкое открытие рядом с деревней Арисдорф на северо-западе Швейцарии. Два волонтера нашли золотые кельтские монеты, возраст которых превышает 2200 лет. Об открытии сообщили сами исследователи и официальные источники Archäologie Baselland.

© naukatv.ru

Специалисты отмечают, что монеты относятся к числу древнейших кельтских золотых находок в стране. Они дают уникальную возможность изучить ранние денежные системы, культурные практики и ритуалы кельтов Центральной Европы.

Место находки и предыдущие открытия

Монеты были обнаружены в лесистой местности Беренфельс, уже известной своими археологическими находками. В 2023 году здесь нашли клад из 34 серебряных кельтских монет, датируемых примерно 80–70 годами до н.э. Весной 2025 года волонтеры Вольфганг Нидербергер и Даниэль Мона вместе с командой проводили систематическое обследование окрестностей. К их удивлению, они наткнулись на две золотые монеты — полный статер (цельная золотая монета) и четвертьстатер (монета в четверть веса статера)

Майкл Ник, специалист по монетам из Инвентаризации швейцарских монетных находок (IFS), охарактеризовал находку как крайне редкую. Большая монета весит 7,8 грамма и относится к типу Гамшурст — названию конкретной разновидности кельтских золотых монет, отличающихся определенным рисунком и стилем чеканки, меньшая весом 1,86 грамма — к типу Монморо. На аверсе статера изображена голова греческого бога Аполлона, а на реверсе — колесница с двумя лошадьми (так называемая бигa). Четвертьстатер повторяет эти мотивы в миниатюре.

Македонское влияние и кельтская адаптация

Ввиду исторической значимости монеты будут выставлены в Базельском музее на выставке «Находки сокровищ» с марта 2026 года. Посетители смогут увидеть как золотые, так и ранее найденные серебряные монеты вместе в специальной витрине в церкви Барфюссеркирхе. Это позволит широкой аудитории ближе познакомиться с древним кельтским наследием.

«Сверкающее золото Беренфельса проливает новый свет на раннее кельтское общество, их верования и происхождение денег», — отмечают специалисты Archäologie Baselland.

Исследование монет позволит глубже понять ритуалы, социальную структуру и культурные связи кельтов Центральной Европы, а также происхождение денежного обращения севернее Альп.