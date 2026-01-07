Предсказания Нострадамуса и Ванги на 2025 год: какие из них сбылись?

Нострадамус и Ванга — два пророка, чьи предсказания обсуждают и спустя много лет после их смерти (в случае первого — уже сотни). Помимо множества исторических событий, совпавших с их прогнозами, они предрекали довольно мрачный 2025 год. Портал ladbible.com рассказал, какие из их предсказаний сбылись.

© Wikipedia

Для начала, немного контекста. Французский астролог и алхимик Мишель де Нотрдам, больше известный как Нострадамус, умер почти 500 лет назад, но многие люди по-прежнему тщательно следят за предсказаниями, которые он сделал при жизни.

Нострадамус оставил после себя Les Propheties — книгу пророчеств, которая предсказывала события будущего. Помимо всего прочего, там содержались предсказания Великого лондонского пожара, французской революции и становления Наполеона, а также обеих мировых войн.

А слепая баба Ванга — болгарская прорицательница, которая тоже якобы предсказала ряд исторических событий. Например, террористические атаки в США 11 сентября 2001 года, цунами в Индийском океане 2004-го и избрание Барака Обамы в президенты. Точность предсказаний Ванги достигла 85% — она даже предвидела собственную смерть на шесть лет вперед.

Что Нострадамус предсказывал на 2025 год

В тексте, опубликованном в 1555-м, Нострадамус утверждал, что 2025 год станет печальным для Великобритании — государству грозила новая война и «великий мор». Первая не состоялась, хоть в стране и произошло немало жутких событий, а вот волна супергриппа, гуляющего по Британии, вполне подпадает под определение мора.

Француз также считал, что в 2025-м произойдет «столкновение великих сил», предупреждая, что влияние устоявшихся западных государств ослабнет, и на этом фоне появятся новые мировые силы. Отчасти это правда: международная политика, мягко говоря, переживает не самые спокойные времени, и не так давно мир стоял чуть ли не на пороге ядерного апокалипсиса. А вот Китай продолжает активно развиваться.

Но среди мрачных предсказаний Нострадамуса есть и доля позитива. Якобы прорицатель говорил, что в 2025 году ученые откроют «новые методы борьбы с болезнями и их лечения» — тут он не прогадал. Медики совершили важные открытия в сфере борьбы с диабетом и раком, не говоря уже о том, что ИИ позволяет диагностировать некоторые заболевания, прежде чем они станут проблемными.

Что Ванга предсказывала на 2025 год

Ванга уверяла, что человечеству нужно быть готовым к первому контакту со внеземными формами жизни именно в 2025 году — она считала, что встреча с инопланетянами «может привести к глобальному кризису или апокалипсису». По ее предсказанию, корабль пришельцев должен был появиться во время «крупного спортивного события» — но крупнейшие турниры уже завершились. Хотя кто-то может возразить, что под определение НЛО подпадает 3I/ATLAS — таинственная комета межзвездного происхождения.

Прорицательница также говорила, что в 2025-м произойдут разрушительные землетрясения — и они действительно произошли. Мьянма и Таиланд пострадали от сильнейшего землетрясения магнитудой 7,7 в марте этого года; его жертвами стали тысячи людей.