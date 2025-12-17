«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение после выступления Путина

Радиостанция УВБ-76 передала загадочное сообщение после выступления Путина на коллегии Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 16:37 по московскому времени в эфире так называемой радиостанции Судного дня прозвучало слово «татумари». Прежде шифровки с таким словом не передавались.

НЖТИ 32409 ТАТУМАРИ 3995 2030

В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что 17 декабря президент России Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны.