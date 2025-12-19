В Windows нашли пожирающую память функцию

Встроенная в Windows 11 функция оказалась требовательной к ресурсам компьютера. На это обратило внимание издание Neowin.

О функции DoSvc (Delivery Optimization Service), встроенной в операционную систему (ОС) Microsoft, рассказал пользователь Reddit под ником Niff_Naff. Опция предназначена для более эффективной доставки обновлений для ОС. Автор заметил, что с недавнего времени функция начала буквально «пожирать» оперативную память персонального компьютера (ПК).

Как оказалось, DoSvc может значительно загрузить оперативную память устройства. Niff_Naff подчеркнул, что иногда ей требуется до 20 гигабайт. В заключение специалист посоветовал посетителям Reddit проверить свои ПК и при необходимости отключить службу.

Журналисты Neowin объяснили, что служба DoSvc была создана для оптимизации доставки обновлений с серверов Microsoft на устройства пользователей. Система позволяет находящимся в сети ПК обмениваться друг с другом данными и, в том числе, делиться файлами обновлений. Авторы медиа подытожили, что созданная для оптимизации работы службы оказалась вредной для пользователей, и предложили Microsoft исправить проблему.

Ранее авторы издания Neowin заметили, что в Windows 11 добавили службу, которая потенциально может замедлять производительность персональных компьютеров. Как оказалось, служба AppX может нагружать процессор, требовать много оперативной памяти и свободного пространства на диске.