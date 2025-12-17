4500 лет под песками: археологи нашли в Египте храм Солнца

Египетские археологи обнаружили остатки храма Солнца возрастом 4500 лет, расположенного в Абу-Гурабе, примерно в 16 километрах к юго-западу от Каира. Этот храм был возведен в честь бога солнца Ра, пишет Live science.

Открытие сделано в рамках продолжения раскопок, начатых в 2024 году. В 1901 году немецкий египтолог Людвиг Борхардт начинал работы на этом участке, но был вынужден остановиться из-за высокого уровня грунтовых вод.

Археолог Массимилиано Нуццоло, который возглавляет раскопки, отметил, что храмовая постройка в долине использовалась как пристань для лодок, подходящих со стороны Нила или его боковых каналов. Чтобы добраться до верхнего храма, паломники поднимались по пандусу. Также на территории храма была найдена лестница, ведущая на крышу, которую, по мнению ученых, использовали для астрономических наблюдений.

После столетия использования храм в долине был преобразован в жилой район. Там были обнаружены деревянные фигурки для игры в настольную игру «сенет», популярную в Египте. Эти фигурки, найденные также в других местах, например, в гробнице Тутанхамона, свидетельствуют о том, что территория стала частью повседневной жизни египтян.