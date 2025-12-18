SK hynix первой сертифицировала модули памяти 256 ГБ для Intel Xeon 6

Компания SK hynix сообщила об успешном завершении сертификации своих серверных модулей памяти объёмом 256 ГБ для платформы Intel Xeon 6. Это первый в отрасли модуль DDR5 RDIMM такой ёмкости, прошедший процедуру Intel Data Center Certified.

© Ferra.ru

Модуль создан на основе DRAM пятого поколения по 10-нм технпроцессу плотностью 32 Гбит. Он прошёл всестороннее тестирование и проверку совместимости в лаборатории Intel Advanced Data Center Development Laboratory.

По данным производителя, серверы с новыми модулями демонстрируют до 16% более высокую производительность при выполнении задач искусственного интеллекта (ИИ) по сравнению с системами, использующими модули на 32 Гбит чипах объёмом 128 ГБ. Кроме того, достигнуто снижение энергопотребления примерно на 18% в сравнении с предыдущими решениями на 256 ГБ, основанными на 16 Гбит чипах.