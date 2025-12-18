Microsoft не смогла закрыть уязвимость в новой функции Windows 11

Команда Google Project Zero, специализирующаяся на поиске уязвимостей в продуктах Google и сторонних разработчиков, раскрыла новую проблему в тестовых версиях Windows 11. Речь идёт о возможности повышения привилегий, найденной в превью-сборках операционной системы. Уязвимость обнаружил исследователь Project Zero Джеймс Форшоу.

Он изучал функцию Administrator Protection — это ещё не вышедший в релиз механизм Windows 11, который должен выдавать администраторские права «по требованию», с подтверждением через Windows Hello и использованием изолированного токена. Идея — повысить безопасность, не раздавая админ-доступ.

Однако на практике оказалось, что в реализации есть брешь. По словам Форшоу, процесс с низкими привилегиями может перехватить UI-доступ другого процесса и за счёт этого получить права администратора. Иными словами, защита, которая должна ограничивать доступ, в определённом сценарии сама становится точкой входа.

Исследователь сообщил о проблеме Microsoft в частном порядке ещё 8 августа. По правилам Project Zero у вендора было 90 дней на исправление, до 6 ноября. Microsoft получила небольшую отсрочку и выпустила патч 12 ноября, оформив уязвимость как CVE-2025-60718 и поблагодарив Форшоу за находку.

На этом история могла бы закончиться, но не закончилась. Недавно Форшоу вновь открыл тикет, заявив, что исправление оказалось неполным и не устраняет проблему полностью. После этого, в соответствии с политикой Project Zero, информация об уязвимости была опубликована — тем более что Microsoft больше не выходила на связь по этому вопросу.

При этом паниковать не стоит. Речь идёт о локальном повышении привилегий: чтобы воспользоваться уязвимостью, злоумышленнику нужен физический доступ к устройству и возможность запускать на нём код. К тому же Administrator Protection доступна только в отдельных Insider-сборках Windows 11 и включается вручную. Массовых пользователей это пока не затрагивает.