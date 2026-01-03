Интернет в КНДР: как работает внутренний интранет в Северной Корее

КНДР уже почти 20 лет живет под санкциями, но Интернет внутри страны, несмотря на строгую репутацию государства, продолжается развиваться — пусть медленно и под большими ограничениями. Рассказываем, как в Северной Корее работает Интернет, кто может им пользоваться и что говорят об этом бежавшие северокорейцы.

© Unsplash

Получить какие-то данные о том, что именно происходит с цифровизацией КНДР, достаточно тяжело — потоки информации внутри страны полностью контролируется правительством. Наблюдатели со стороны могут видеть и слышать лишь то, что официально одобрено государством. Единственный альтернативный источник данных — перебежчики, бежавшие из страны; с ними общаются аналитические и правозащитные организации.

Одна из таких организаций — «Люди за успешное воссоединение Кореи», или PSCORE. Несколько лет назад она представила отчет о том, как организован доступ к Интернету среди граждан, опросив примерно 200 северокорейских перебежчиков.

Так, для большинства жителей КНДР Интернет в принципе не существует. О нем рассказывают в образовательных учреждениях, но многие люди знают о всемирной сети лишь по чужим словам. А те, что все-таки знакомы с Интернетом не понаслышке, ограничены внутренней государственной сетью — Kwangmyong, которая недоступна за пределами страны.

В Kwangmyong вебсайты принадлежат правительству КНДР, причем их не так мало, как можно подумать — примерно 100. Там можно найти и сайты по брони авиабилетов, и кулинарные странички, и новостные порталы. Почти ни на один нельзя зайти за пределами Северной Кореи, но есть и исключения: например, туристические порталы, где можно забронировать поездку в страну. Причем у таких страниц обычно есть перевод и на английский, и на русский языки, хотя большинство населения не говорит на них.

Доступ даже к Kwangmyong, который предоставляет пользователям строго отфильтрованную, одобренную властями информацию, осуществляется по заявкам — их могут рассматривать неделями. А выход в свободный Интернет регламентируется еще строже.

По информации PSCORE, неограниченный доступ к глобальному интернету есть лишь у избранных: нескольких дюжин семей, связанных с Ким Чен Ыном и некоторых иностранцев. У еще «пары тысяч» людей, включая чиновников, научных исследователей и студентов IT-направлений, есть доступ к Интернету под пристальным наблюдением.

Один из перебежчиков, опрошенных правозащитниками, рассказал, что за всю жизнь в КНДР он выходил в Интернет пять раз. В библиотеке работник сидит между двумя пользователями за ПК и постоянно следит за тем, какую информацию они ищут. Каждые пять минут компьютеры блокируются, и библиотекарь должен провести аутентификацию по отпечатку пальца, чтобы сессию можно было продолжить. Помимо этого, рядом всегда дежурил офицер госбезопасности.

Обычные граждане могут подключаться к интранету с помощью мобильных телефонов, но, чаще всего, доступ к нему стоит слишком дорого. Поэтому большая часть выходов в Сеть совершается из государственных учреждений, вроде библиотек и университетов. По словам одного из опрошенных, он даже смог таким образом поиграть в компьютерные игры с людьми из другого региона — но лишь пару раз. Иначе IP-адрес системы фиксируется.

По этим причинам подавляющее большинство информации из иностранных источников попадают в КНДР нелегально. Например, зарубежные сериалы и контент из Южной Кореи провозятся в страну на USB-флэшках, хотя недавние законы сильно ужесточили наказание за подобную контрабанду — вплоть до смертной казни. Так, по данным источников внутри страны, в 2021 году контрабандиста, провезшего на флэшке копию сериала «Игра в кальмара», казнили, а семерых старшеклассников, поделившихся содержимым флэшки с товарищами, арестовали.