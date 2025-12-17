NASA рассказало об отключении зонда после контакта с 3I/ATLAS

Пользователи соцсетей раскритиковали NASA после того, как агентство заявило о потери контакта с марсианским космическим зондом Maven, сблизившимся с межзвездным объектом 3I/ATLAS. Об этом пишет Daily Mail.

Обнаруженный в июле 2025 года объект 3I/ATLAS был классифицирован как комета. Однако профессор Гарвардского университета Ави Леб высказал версию о его возможном искусственном происхождении, указав на аномально высокую яркость кометы, ее нетипичную траекторию и позицию в перигелии. При этом уже 19 декабря комета максимально приблизится к Земле. Астрономы намерены детально изучить состав ее ядра, пыли и газов, что позволит получить уникальные данные о процессе формирования планет и комет у других звезд.

За редким событием уже ведется интенсивное наблюдение. Космический телескоп «Хаббл» и автоматическая станция JUICE передали на Землю новые снимки кометы, а наземные обсерватории по всему миру готовятся к ее детальному исследованию.

При этом американское космическое агентство сообщило, что 4 декабря космический аппарат Maven, находящийся на орбите Марса с 2014 года, отключился во время наблюдения за таинственным гостем. В NASA отметили, что аппарат внезапно прекратил передачу данных и начал вращаться необычным образом, когда вновь появился в поле зрения Земли.

При этом в октябре Maven, находившийся максимально близко к 3I/ATLAS, сделал настолько нечеткие фотографии кометы, что это породило в социальных сетях теории заговора. А также стало причиной обвинений NASA в том, что они скрывают правду о комете.

«Либо NASA лжет и не публикует изображения, потому что они знают, что это такое, либо то, что управляет 3I / ATLAS, отключило Maven от сети. В любом случае, NASA лжет», - приводит издание заявление одного из интернет-пользователей.

Также комментаторы высказали мнение, что межзвездный объект, возможно, что-то сделал с аппаратом NASA, чтобы сбить его с орбиты.

«Кто-нибудь все еще доверяет NASA? Например, есть ли кто-нибудь, кто действительно думает, что Maven просто дал сбой?», - заметил пользователь соцсети X.

В свою очередь профессор Гарвардского университета Ави Леб заметил, что 19 декабря сотни обсерваторий по всему будут наблюдать за прохождением кометы и эти данные не удастся заблокировать.

При этом профессор задокументировал более десятка различных «аномалий» в 3I/ATLAS и считает, что они нуждаются в научном объяснении.