Неизвестного науке кальмара обнаружили на дне Тихого океана

Ученые описали ранее неизвестный вид кальмаров, обитающий на большой глубине. Его заметили во время экспедиции в Тихом океане. Ученые отметили, что кальмар зарывался головой в осадок на дне — поведение, которое раньше никогда не замечали у головоногих моллюсков.

Исследовательский аппарат опустился на глубину 4100 метров. Там он запечатлел кальмара, который почти полностью погрузился в осадочные породы. Над дном виднелись только два неподвижных щупальца.

Ученые выдвинули две версии такого поведения. Согласно первой, кальмар таким образом прятался от хищников — например, зубатых китов. По другой, он замаскировался, чтобы поохотиться из засады на свою любимую добычу — ракообразных. В условиях нехватки продовольствия такая стратегия позволяет сэкономить энергию на погоне за жертвой и при этом остаться невидимыми для окружающих угроз.

Всего во время экспедиции ученые заметили 33 головоногих моллюска на участке протяженностью в 5 тысяч км. Авторы исследования отметили, что абиссальные кальмары очень редки, а те, что обладают имитирующим поведением, еще менее известны науке. Они выразили опасение, что редкому кальмару может грозить опасность из-за работ по добыче полезных ископаемых, сообщает Live Science.

