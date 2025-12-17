Хакеры взломали базу российского разработчика ИБ-систем и предложили ее конкурентам
Компания «Стахановец», специализирующаяся на информационной безопасности, столкнулась с показательным инцидентом, с прямым предложением купить архив корпоративной почты российской компании — разработчика решений для кибербезопасности и защиты от внутренних и внешних угроз.
Об этом «Газете.Ru» рассказали представители компании.
«В почтовом массиве множество информации, попытки переманивания ваших клиентов, внутренние и внешние лиды компании N, проблемы клиентов, планы разработок и т.д.», — говорится в письме хакеров.
Отмечается, что инцидент выходит за рамки единичной попытки взлома. Он демонстрирует фундаментальную угрозу для всего рынка. Под ударом может оказаться каждый клиент, если будет скомпрометирована сама компания, обеспечивающая его защиту.
Компания «Стахановец» отказалась от какого-либо взаимодействия с источником данных и не проводила проверку их достоверности. Однако сам факт подобного обращения является значимым сигналом для всего рынка.
«Мы, разумеется, сразу отказались от любого взаимодействия с источником. Но сам факт подобного обращения — тревожный звонок для всей отрасли. Он доказывает, что злоумышленники целенаправленно атакуют самих создателей защиты, понимая, что это самый эффективный способ подорвать доверие и нанести урон целой экосистеме клиентов. Для российского рынка ИБ, который сегодня находится в фазе активного роста и импортозамещения, такие инциденты — это серьезный вызов. Они могут быть использованы для дискредитации целых сегментов отечественных решений», — заявил генеральный директор компании «Стахановец» Дмитрий Исаев.