Хакеры взломали базу российского разработчика ИБ-систем

Компания «Стахановец», специализирующаяся на информационной безопасности, столкнулась с показательным инцидентом, с прямым предложением купить архив корпоративной почты российской компании — разработчика решений для кибербезопасности и защиты от внутренних и внешних угроз.

© Газета.Ru

Об этом «Газете.Ru» рассказали представители компании.

«В почтовом массиве множество информации, попытки переманивания ваших клиентов, внутренние и внешние лиды компании N, проблемы клиентов, планы разработок и т.д.», — говорится в письме хакеров.

Отмечается, что инцидент выходит за рамки единичной попытки взлома. Он демонстрирует фундаментальную угрозу для всего рынка. Под ударом может оказаться каждый клиент, если будет скомпрометирована сама компания, обеспечивающая его защиту.

Компания «Стахановец» отказалась от какого-либо взаимодействия с источником данных и не проводила проверку их достоверности. Однако сам факт подобного обращения является значимым сигналом для всего рынка.