В России хотят создать базу уникальных номеров мобильных устройств

Минцифры планирует в 2026 году создать базу уникальных номеров мобильных устройств — IMEI.

Об этом сообщил замглавы министерства Дмитрий Угнивенко, его цитирует <«Интерфакс».

«Предлагаем ввести учет номеров IMEI. Напомню, что у нас, помимо сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер,» — напомнил замминистра.

По словам Угнивенко, в случае создания такой базы и привязки IMEI к конкретному номеру, можно будет точно определить, что «сим-карта не находится в БПЛА».

» <...> тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — заключил замминистра.

До этого стало известно, что российские операторы связи начали предупреждать абонентов, что доступ к мобильному интернету может временно пропасть «в целях обеспечения мер безопасности». Сервисы из «белого списка» при этом будут доступны. Абоненты также смогут совершать обычные звонки и отправлять СМС-сообщения.