Впервые зафиксирована «убегающая» сверхмассивная черная дыра

Астрономы с помощью космического телескопа им. Джеймса Уэбба сделали удивительное открытие: «убегающая»черная дыра в 10 миллионов раз массивнее Солнца движется через космос со скоростью 1000 км/с. Это делает ее не только первой подтвержденной «выброшенной» сверхмассивной черной дырой, но и одним из самых быстро движущихся объектов, когда-либо зафиксированных в космосе, сообщает Space.com. Результаты исследования отправлены в Astrophysical Journal Letters и в настоящее время доступны на arXiv.

Черная дыра движется через свою родную галактику под названием «Космическая сова», со скоростью, в 3000 раз превышающей скорость звука на Земле. За ней тянется гигантский хвост из материи, длиной 200 000 световых лет, в котором происходит накопление газа и запуск звездообразования.

Астрофизик из Йельского университета Питер ван Доккум отметил: «Сила, необходимая для того, чтобы выбить такую черную дыру из ее родной галактики, огромна, и, тем не менее, такие случаи должны были происходить».

Следы невидимого

Обычно сверхмассивные черные дыры находятся в центрах своих галактик. Однако эта черная дыра сейчас на расстоянии около 230 000 световых лет от того места, где должна была быть.

Ван Доккум объяснил: «Это первая черная дыра, найденная так далеко от своего исходного местоположения, и теперь мы подтвердили, что она действительно стремительно удаляется».

Черная дыра была впервые замечена в 2023 году с помощью космического телескопа «Хаббл», который зафиксировал след, оставляемый этим массивным объектом. Сложность заключается в том, что сама черная дыра невидима — ее можно обнаружить только по воздействию, которое она оказывает на окружающую среду. Исследователи заметили, что черная дыра вызывает ударную волну в газе, и это было ключом к ее обнаружению.

Версии происшедшего

Версий, почему черная дыра может оказаться выброшенной из центра галактики, две. Первый сценарий подразумевает можное слияние двух черных дыр. Столкновение может выбросить получившуюся в результате новую черную дыру. Второй механизм — это взаимодействие системы из трех черных дыр, где гравитация выбрасывает одну из них.

Ван Доккум считает, что в этом случае имеет место первый сценарий, при котором гравитационное излучение от слияния двух черных дыр дает мощный импульс, выбрасывая одну из них на столь высокой скорости.

Открытие также объясняет, как убегающая черная дыра может повлиять на другие галактики. Когда ее ударная волна встретится с плотным газом другой галактики, она будет сжимать его, что может привести к образованию новых звезд. Масса этих новых звезд может в 100 миллионов раз превышать массу Солнца.

Две галактики, составляющие «Космическую сову», находятся на расстоянии около 9 миллиардов световых лет от нас. Слияния галактик — это распространенное явление, это может сделать выбросы сверхмассивных черных дыр не таким уж редким событием.