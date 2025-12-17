NASA завершает строительство телескопа нового поколения

Лера Букина

25 ноября NASA завершило сборку инфракрасного телескопа имени Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman Space Telescope) в Центре космических полетов имени Годдарда. Это событие приближает запуск телескопа, который может состояться осенью 2026 года, хотя изначально планировался на май 2027 года, передает sciencealert.com.

© РИА Новости

Телескоп оснащен двумя основными приборами: широкоугольным WFI и коронографом CGI. WFI обеспечивает обзор в 100 раз шире, чем у «Хаббла», а коронограф позволяет наблюдать за экзопланетами, заслоняя свет звезд. Основные задачи телескопа включают изучение темной энергии, составление каталога экзопланет и обнаружение первичных черных дыр.

За пять лет работы «Роман» должен собрать 20 000 терабайт данных и обнаружить более 100 000 экзопланет. Он также будет искать планеты, пригодные для жизни, с помощью коронографа, который станет первым активным космическим прибором такого рода.

Запуск ракеты SpaceX Falcon Heavy запланирован на орбиту L2 (обозначение точки Лагранжа) системы Солнце — Земля. Телескоп будет использовать топливо для поддержания орбиты и корректировки положения.

«Роман» поможет расширить наше понимание Вселенной и ответить на вопрос о природе темной энергии. Его данные станут основой для будущих исследований и революционных открытий.