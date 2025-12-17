Спутник NASA сфотографировал «снеговик» на Чукотке

Символы зимы порой встречаются в самых неожиданных местах. Один из поразительных примеров — цепочка овальных лагун в далеком уголке Сибири, которая с высоты похожа на фигуру гигантского снеговика.

© NASA

«Снеговик» расположен на мысе Биллингса на Чукотском полуострове. В среду обсерватория Земли НАСА опубликовала снимок этого места, сделанный спутником Landsat-8 16 июня 2025 года. В центре фото — село Биллингс, основанное в 1930-х как порт и база снабжения СССР. Оно находится на узкой песчаной косе, отделяющей Северный Ледовитый океан от прибрежных лагун.

Лагуны скованы льдом и окружены морской ледяной крошкой. Ледяной покров в Биллингсе обычен даже летом — согласно метеорологическим данным, средний дневной минимум температуры в июне здесь составляет всего −0,6 °C.

«Снеговик», хоть и выглядит рукотворным, создан природой — он стал результатом геологических процессов, типичных для Крайнего Севера. Грунт в этой части Сибири большую часть года скован вечной мерзлотой и испещрен клиновидными ледяными жилами, скрытыми под поверхностью. Летнее таяние вызывает проседание верхнего слоя почвы, образуя мелкие впадины, которые заполняются талой водой и превращаются в термокарстовые озера. А уже после их формирования, вероятно, постоянное направление ветров и волн вытянуло и сориентировало озера в форму, которую видно на снимке. Узкие гряды, разделяющие лагуны, могут соответствовать краям различных подземных ледяных жил.

Цепочка замерзших водоемов образует «снеговик ростом» почти 22 километра. Это примерно в 600 раз длиннее, чем настоящая снежная баба, вошедшая в книгу рекордов Гиннесса в 2025 году как самая высокая в мире.

К слову, экспедиция Джозефа (Иосифа) Биллингса, русского мореплавателя британского происхождения, в честь которого названы мыс и село, туда так и не добралась. Ее участники изучали Чукотку к западу от этой точки, составили подробные карты и окончательно подтвердили, что Азию и Северную Америку разделяет пролив.