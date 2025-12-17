На «Госуслугах» появится «тревожная кнопка»

Запуск сервиса "тревожной кнопки" на "Госуслугах" входит в приоритетное направление по борьбе с кибермошенниками в 2026 году. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов на заседании Общественного совета при Минцифры.

Такой сервис будет интегрирован в ГИС "Антифрод", пользователь сможет вызвать экстренную службу в случае совершения в отношении гражданина противоправного действия.

Запуск ГИС "Антифрод" планируется в два этапа. Три первых сервиса появятся уже в марте следующего года и еще десять - в декабре 2026-го.

Ранее правительство обновило проект постановления о создании антифрод-платформы для борьбы с киберпреступностью - ГИС "Антифрод". К системе подключают силовые ведомства, а платформы обяжут передавать больше данных для защиты россиян.