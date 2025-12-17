В горах Афганистана обнаружено поселение возрастом 2500 лет

По информации Afghanistan Media Unit, в провинции Лагман обнаружен ранее неизвестный археологический памятник возрастом более 2500 лет.

© AMU

Этот объект позволяет получить уникальное представление о жизни людей региона задолго до распространения христианства в Центральной и Южной Азии.

Местоположение и исторический контекст

Комплекс находится в долине реки Сау, недалеко от деревни Ситун в районе Алингар. Предварительные исследования показывают, что сооружения датируются периодом примерно 1000–500 лет до н.э., относясь к раннему железному веку. Археологи отметили, что памятник находится в стратегически важной зоне, связывающей долину Кабула с восточными районами Афганистана и регионом Инда. Этот коридор исторически использовался для торговли, миграции и культурного обмена.

Архитектура и находки

В ходе полевых исследований обнаружена тщательно построенная каменная лестница, ведущая к вырубленным в склоне холма помещениям. Всего выявлено до двенадцати камер различного размера, которые, по мнению специалистов, создавались как долговременные сооружения, а не временные укрытия. Архитектурные следы указывают на запланированное строительство, что свидетельствует о социальной организации и умении общины планировать сложные проекты.

© AMU

Особое внимание привлек керамический сосуд, предположительно использовавшийся для питья. Несмотря на скромный внешний вид, такие предметы являются ключевыми индикаторами постоянного присутствия человека. Они помогают понять, использовался ли объект как жилой комплекс, церемониальное место или сочетал обе функции.

Роль Лагмана в ранней истории

Исторические данные подтверждают, что в этот период на территории восточного Афганистана жили ранние ираноязычные общины, которые к VI веку до н.э. вошли в состав более крупных политических структур, включая Ахеменидскую империю. Плодородные речные долины обеспечивали условия для сельского хозяйства и сезонных поселений, а также способствовали формированию ранних поселений задолго до появления городских центров.

Высеченные в скалах сооружения, аналогичные Алингару, известны по ряду памятников на востоке Афганистана и в соседних регионах. Они часто указывают на длительное использование территории и ритуальные практики. Камеры, вырубленные вручную, демонстрируют значительные усилия и навыки общины, что позволяет судить о социальной организации и уровне технологического развития того времени.

Дополнительные находки и культурная значимость

Археологи также обнаружили фрагменты керамики, которые могут служить индикаторами торговых связей и культурного обмена с соседними регионами. Эти находки помогают понять не только повседневную жизнь жителей, но и их экономические и ритуальные практики.

Представители органов культуры отмечают, что памятник находится на ранней стадии изучения. Масштабные раскопки еще не проводились, и для точного определения хронологии и культурной принадлежности потребуются дальнейшие систематические исследования.

«Это открытие способно значительно расширить понимание древних моделей расселения в Лагмане и его роли в региональных цивилизациях», — отмечают власти.

За последние годы в провинции зарегистрировано множество исторических объектов, что подтверждает археологическое богатство региона, несмотря на десятилетия конфликтов и ограниченный доступ для исследователей.

Продолжение изучения памятника Алингар позволит получить редкие данные о повседневной жизни, архитектурных традициях и социальной организации более двух тысяч лет назад. Этот регион в древности служил важным мостом между Центральной Азией, Иранским плато и Южной Азией, что делает находку особенно ценной для изучения ранней истории и культурных связей.

«Каждый элемент комплекса, от лестницы до сосудов, открывает новые сведения о том, как люди адаптировались к местной среде и строили свою жизнь», — отметили ученые.

Памятник Алингар может стать ключевым для понимания не только истории Афганистана, но и ранних цивилизаций региона в целом.